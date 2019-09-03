منى السابر ” والدة حلا الترك تثير الجدل بصورة لها برفقة ابنها “

نشرت ” منى السابر ” والدة الفنانة حلا الترك عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها برفقة ابنها ” عبد الله ” .

وظهرت منى بالصورة وعبد الله يقف بجانبها وأشارت إلى إنه يستعد للدخول إلى المدرسة في تعليقها على الصورة .

فكتبت منى السابر قائلة : ” اليوم الأول للعام الدارسي الجديد الله يجعلها سنة خير عليكم وعالجميع .. وهذه أول يوم لحبيبي عبدالله .. الله يحفظك وييسر أمورك يارب ” .

الأمر الذي أثار الجدل والحيرة بين كثير من متابعيها عن سبب وجود عبد الله معها في حين أن محكمة بحرينية قد قضت منذ فترة بعودة حلا وشقيقيها إلى حضانة والدهم المنتج ” محمد الترك ” .

وانطلقت على إثر ذلك موجة من التعليقات التي أعرب من خلالها المتابعون عن استغرابهم وسؤالهم عن ما يحدث في حياة تلك الاسرة .