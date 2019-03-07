منى الشاذلي تدخل منزل ليلى مراد قبل وفاتها وابن الاخيرة يعترض.. شاهدوا رقي ذوقها

نشرت الاعلامية منى الشاذلي في برنامجها تقريراً عن شقة الفنانة الراحلة ليلى مراد بحي غاردن سيتي، بعدما اشترتها سيدة اسمها منار من الممثل زكي فطين عبد الوهاب ابن ليلى مراد ، والتي قالت أنها لم تغيّرأثاث الشقة وذلك لانها كانت تعيش في الخارج.

بعدها رد أشرف وجيه أباظة الابن الأكبر للفنانة الراحلة ليلى مراد، وهاجم الإعلامية المصرية منى الشاذلي قائلاً ان هناك العديد من المعلومات المغلوطة والمضللة.

وعلق على الفيديو عبر حسابه الشخصي على احد مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: للأسف المعلومات التي وردت غير صحيحة بالمرة من السيدة التي تدعى منار، حقائق: دي عمارة سيف الدين بغاردن سيتي، آخر شقة سكنت فيها ليلى مراد قبل رحيلها مع أولادها أشرف وذكي، لم تسكن فيها كما قيل مع زوجها الثالث فطين عبد الوهاب كما قيل في البرنامج، سكنت مع فطين عبد الوهاب في عمارتها اللي باعتها بسبب قوانين الإيجار الظالمة فيها، ثم سكنوا بعدها في فيلا البرجاس بغاردن سيتي.

وأضاف: لم تتوفَّ ليلى مراد في تلك الشقة كما قيل، بل توفيت في مستشفى مصر الدولي، الصالون والفرش ليس مقتنيات ليلى مراد، الشيء الوحيد الصحيح هو الكومودينو والدولاب والتسريحة في غرفة نومها، إعلام فاشل بلا صدقية، وبرنامج لا يتحرى الدقة مع مشاهديه، ومذيعة ساذجة ومكروهة من المشاهدين.