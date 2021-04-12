كشفت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة أنها أصبحت جدة للمرة الثانية بعد ان وضعت ابنتها منى العتيبي طفلا جديدا اسمته محمد.

ونشرت إلهام عبر حسابها بانستغرام فيديو لها وهي تحمل حفيدها الذي أطلق عليها اسم “محمد” أرفقته بتعليق ” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رُزِقت بنتي منى بـ (محمد) أسأل الله أن ينبته نباتًا حسناً ويجعله من مواليد السعادة”.

وكانت منى العتيبي قد تحدثت للمرة الأولى منذ زواجها عن أهل زوجها. وجاء هذا خلال ظهورها في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وفيه ظهرت منى العتيبي وأشارت إلى أنها تحب أهل زوجها إلى حد كبير وأنهم بمثابة أسرتها الثانية. وكشفت أنهم لا يحبون الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنها تحترم خصوصياتهم.

يذكر أن الهام الفضالة سيعرض لها مسلسل “امينة حاف” من بطولتها وبمشاركة كل من شهاب جوهر، طيف، فهد باسم، ليالي دهراب.

قصة المسلسل هو عندما تقرر المرأة المضطَهدة التحول إلى زوجة قوية تواجه مكائد الضرائر.