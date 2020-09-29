نشرت الفنانة المصرية منى زكي مجموعة صور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح احد دور الازياء وذلك عبر حسابها على نسنغرام.

وظهرت منى زكي، في الصور، مرتدية فستان أسود قصير من قطعتين ومفتوح من البطن، وارتدت مجوهرات أبرزت جمال وأناقة إطلالتها. معتمدة على تسريحة شعر بسيطة تتناسب مع ظهورها. ‎‎







جدير بالذكر أن منى زكى تواصل تصوير مسلسلها الجديد “تقاطع طرق” مع المخرج تامر محسن، للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير والمشاهد بشكل يومي وبدون إجازات لإنجاز أكبر عدد من المشاهد خاصة وأن العمل انطلق تصويره فى وقت متأخر مقارنة بباقى الأعمال المنتظر عرضها فى الشهر الكريم رغم انتشار فيروس كورونا مما يشكل خطرا على طاقم العمل.