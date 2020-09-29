نشرت الفنانة المصرية منى زكي مجموعة صور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح احد دور الازياء وذلك عبر حسابها على نسنغرام.
وظهرت منى زكي، في الصور، مرتدية فستان أسود قصير من قطعتين ومفتوح من البطن، وارتدت مجوهرات أبرزت جمال وأناقة إطلالتها. معتمدة على تسريحة شعر بسيطة تتناسب مع ظهورها.
جدير بالذكر أن منى زكى تواصل تصوير مسلسلها الجديد “تقاطع طرق” مع المخرج تامر محسن، للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير والمشاهد بشكل يومي وبدون إجازات لإنجاز أكبر عدد من المشاهد خاصة وأن العمل انطلق تصويره فى وقت متأخر مقارنة بباقى الأعمال المنتظر عرضها فى الشهر الكريم رغم انتشار فيروس كورونا مما يشكل خطرا على طاقم العمل.
مصيبة المرأة بالحقيقة !!! فهي اصلا ككل النساء ناقصة عقل، ويصيبها الزهايمر مرض العصر بسبب وصول الولية لعمر الديناصورات !!! ولحد هنا امر طبيعي ، لكن الأمر الغير طبيعي وفاقم المشكلة هو هو اختراع مواقع التواصل الاجتماعي ، تلاقي ولية طول بعرض ولحية وشوارب باين انها محفوفة من ساعتين فقط !! و بتحط لايكات وقلوب حمراء للرايح والجاي ، وتقعد تحكي بالسياسة وتعطي فتاوي وحكم وإشعار ؟؟؟!!!! بيموتني ضحك هكذا نساء ، مستقصديني يبدو !!! يا ولية روحي شوفي أحفادك جاتك نيلة ، وامسحي صورك ، انتي مسخرة .
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