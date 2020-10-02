نشرت الفنانة المصرية منى زكي عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة نادرة التقطت في كواليس فيلم “أيام السادات “. وظهرت فيها إلى جانب كل من جيهان السادات والفنان أحمد زكي والفنانة ميرفت أمين والفنان طارق التلمساني والمخرج محمد خان.

وارفقت الصورة بالتعليق: “ذكريات عظيمة”. كان شرف حقيقي”. ويشار إلى ان منى جسدت في الفيلم شخصية زوجة الرئيس المصري الراحل في مرحلة شبابها.

ويذكر أنها تشارك حالياً في بطولة فيلم “الصندوق الأسود”. وقد وجه إليها زوجها الفنان أحمد حلمي رسالة دعم بعدما نشرت البوستر الرسمي للفيلم حيث ظهرت مكبلة وعلى وجهها آثار دماء. وأعاد نشر البوستر مع التعليق: “بالنجاح والتوفيق وأنا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده”.

وبدورها علقت منى: ” ساعة جوّه الصندوق الأسود. البوستر التشويقي الرسمي. فيلم الصندوق الأسود قريباً بجميع دور العرض” وتلقت التهنئة من عدد كبير من الفنانين الذين تمنوا لها ولفريق العمل النجاح.