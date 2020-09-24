خطفت الممثلة المصرية ​منى زكي​، الأنظار في جلسة تصوير جديدة داخل إحدى المدن الساحلية، حيث تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لها مرتدية فستانًا أزرق على الشاطئ، وذلك بعد أيام من جلسة تصوير كانت ترتدي فيها فستانا أبيض.

وظهرت منى زكى في جلسة تصوير بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف، فيما تداول العديد من معجبيها ومحبيها على مواقع التواصل الإجتماعي عددا من الصور التي التقطها خلال الجلسة، وقد حصدت الصور آلاف الإعجاب من المتابعين.

من ناحية أخرى، أوشكت منى زكي على الانتهاء من تصوير مسلسل “تقاطع طرق”، حيث يتبقى لها نحو أسبوعين ويدخل المسلسل مرحلة المونتاج استعداداً لعرضه على القنوات خلال شهر رمضان المقبل.



