استضافت الإعلامية ” لميس الحديدي ” أبطال مسلسل ” لعبة نيوتن ” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وهم الفنانة ” منى زكي ” والفنان ” سيد رجب ” والفنان ” محمد فراج ” في برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة ON .

وخلال اللقاء كشفت منى زكي عن تشابه قصة ” هنا ” وهي الشخصية التي جسدتها منى زكي مع والدتها والتجربة التي مرت بها وهي في سن ال 14 من عمرها .

حيث أشارت منى زكي إلى أن والدتها كانت قد أجبرت على الزواج وهي بعمر 14 سنة لظروف وأوضاع مادية سيئة مر بها والدها ولخوف والدتها عليها وعلى أبنائها الأربعة الأخرين بسبب ذلك .

فقالت : ” جدتي جوزت مامتي لراجل كبير جدا وهي مش فاهمة يعني إيه جواز وقضت 4 شهور من حياتها مع زوج أكبر منها بكتير جدا وحملت منه وهربت أول ما حملت منه وراحت قعدت عند خالتها من كتر ما هي مش قادرة تتقبل العيشة دي ” .

وأضافت أن والدتها كانت ترغب في استكمال تعليمها وقامت بذلك بالفعل مع استمرار بقائها عند خالتها ثم رآها زوجها الحالي ( والد منى زكي ) .

وتابعت : ” بابايا شافها وحبها وعارف إن هي متجوزة ومخلفة وخد كل ده في حضنه وحبها حقيقي وشايف إن دي حاجات مكسرتهاش وقتها وقوتها أكتر واتطلقت من الراجل ده .. بابايا راجل محب وعظيم ورباني بالشكل ده ” .

يذكر أن مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد .. ومن تأليف وإخراج تامر محسن .

وناقش المسلسل عددا من الملفات الشائكة أبرزها قضية الطلاق الشفهي ومشكلات التربية في المجتمعات الشرقية وتأثيرها على شخصيات الأبناء في المستقبل .