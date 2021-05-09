أدلت الفنانة المصرية، منى زكي، بالعديد من الاعترافات المثيرة، خلال لقاء إذاعي أجري معها، أمس الجمعة كان أبرزها

وكشفت في لقائها مع المذيعة المصرية، فاطمة مصطفى، عبر أثير إذاعة “الراديو 9090” أن زوجها الفنان، أحمد حلمي، اتفق في إحدى المرات مع الفنان رامز جلال على أن تقع ضحية في برنامجه للمقالب، ولكن “الله أنقذها في اللحظة الأخيرة”، بحسب تعبيرها.

وقالت منى زكي إن رامز جلال صديق مقرب لها، ودائما ما تشعر وتكتشف المقلب قبل محاولاته للإيقاع بها.

وتابعت أن زوجها أحمد حلمي أحيانا ما يتفق مع رامز للإيقاع بها في برنامجه الرمضاني للمقالب، لكنه يعترف لها بكل شيء في اللحظات الأخيرة، قائلة “الحمد لله ربنا أنقذني”.

وتطرق اللقاء الإذاعي مع منى زكي كذلك إلى أحدث مسلسلاتها التلفزيونية “لعبة نيوتن“، المعروض خلال شهر رمضان 2021، كاشفة أنه عندما يجلس زوجها أحمد حلمي ويشاهد شخصية “هنا” التي تجسدها في أحداثه ينظر لها بنظرات عجيبة و”يبرّق” لها بحسب تعبيرها، لافتة إلى إنه معجب بأدائها للشخصية.