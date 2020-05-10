نشرت النجمة “منى زكي” عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، منشور يحتوي علي صوره لثنائي رجل يحمل امرأته بشكل رومانسي.

وأضافت منى تعليق علي تلك الصوره، فقالت:”لا تحلمي عزيزتي فالشرقي لا يتمتع بمثل هذا الدلال”.

ليفاجئها زوجها النجم “أحمد حلمي” بالرد الساخر “القاصف للجبهات”، حيث قال :”على أساس الشرقية ممكن تتشال أصلاً”، ليتفاعل الجمهور مع تعليق حلمي ومنشور منى زكي. ويتداولونه نشطاء السوشيال ميديا بشكل كثيف .

يُذكر أن أحمد حلمى ومنى زكي يُعدان أشهر وأنجح ثنائي في الوسط الفني، وقد ظهرا مؤخراً معاً في إعلان ترويجي لإحدى علامات السيارات. والذي حقق نجاحاً كبيراً وجعل أسمهما يتصدر محركات البحث وأصبحا “تريند” رقم 1 علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة .