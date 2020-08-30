شاركت النجمة المصرية “منى زكي” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام، بمجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، وظهرت من خلالها بإطلالة باللون الأبيض وحاوطتها المناظر الطبيعية الخلابة.

وكتبت منى زكي، على صورها التي التقطت لها بين الطبيعة الخضراء، عبارة مقتبسة بالإنجليزية جاء فيها: “على الأرض لا توجد جنة وإنما هناك قطع منها”. ليعلق عليها الفنان أحمد السعدني كاتباً: “وأنتِ من هناك”.

وعلي الصعيد الفنى، تعود الفنانة منى زكي قربياً إلى السينما بعد غياب 3 سنوات من خلال “فيلم الصندوق الأسود”، ويشاركها بطولته محمد فراج، وشريف سلامة، وأسماء جلال، ومصطفى خاطر، وأخرون من النجوم، تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها.

“فيلم الصندوق الأسود” تدور أحداثه حول تورط منى زكي خلال الأحداث حينما تتعرض للخطف من قبل “هجام” ويجسده الفنان محمد فراج و”سارق”، ويجسده الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسى في الفيلم.