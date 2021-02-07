نشرت الفنانة المصرية ” منى زكي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث والذي يوافق السادس من شهر فبراير .

فكتبت قائلة : ” مفيش أم تقبل على بنتها حاجة تضرها بس فيه أمهات لحد دلوقتي مش مدركين قد إيه جريمة بشعة زي ختان البنات بتيجي على كرامة وصحة وحياة بناتهم .. ختان البنات مش عفة ولا أي حاجة من الكلام ده ” .

وتابعت منى زكي : ” للأسف فيه أهالي كتير فاكرين إنهم لو عملوا ” ختان طبي ” لبناتهم يبقى كدة عملوا اللي عليهم .. إنتى أكتر واحدة عارفة مصلحة بنتك وأكتر واحدة تقدري تحميها من جريمة مايقبلهاش عقل ولا طب ولا دين ولا قانون ” .

وأضافت : ” النهاردة اليوم العالمي للقضاء على ختان البنات وأنا كسفيرة نوايا حسنة ليونيسف حابة أوعي الناس بالقضية دي خصوصًا إن ناس كتير لسه متعرفش إن فيه جهة حكومية إسمها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بقيادة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة للتوعية بأضرار ختان البنات ” .

واختتمت منى زكي حديثها : ” لو عاوزة تستفسري أكتر أو محتاجة مساعدة علشان تحمي نفسك أو بنتك أو أي بنت تانية من الختان كلمى خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ أو خط المرأة ١٥١١٥ .. وربنا يحمي كل البنات .. احميها من الختان ” .