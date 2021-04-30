نشرت أحدى صفحات الموضة والأزياء عبر Instagram صورة التقطتها الفنانة منى زكي لنفسها، وهي مرتدية قلادة ماسية ورابطة رأس “ديور”، اشترتهم عن طريق الصفحة.

كتبت الصفحة في وصف الصورة: “النجمة منى زكي في قلادة ماسية تم تصميمها خصيصا، ورابطة رأس من ديور، نحبك كثيرا يا منُمن، لعبة نيوتن نمبر 1 وأنتي نمبر 1”.

ردت منى زكي على تعليق الصفحة مازحة: ” بلاش نمبر 1 دي يا حبيبتي بتشائم، بحبك حب كبير”.

يذكر أن منى زكي تشارك في بطولة مسلسل “لعبة نيوتن” من تأليف وإخراج تامر محسن، إنتاج ميديا هب، ويشاركها البطولة محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، محمد التاجي، حنان يوسف، آدم الشرقاوي، آلاء سنان، فاطمة عبد السلام، مايان السيد وأسامة الهادي.