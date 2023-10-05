لفتت الفنانة المصرية منى زكي الانتباه خلال الساعات الماضية، وتصدّرت قوائم الموضوعات الأكثر بحثاً عبر «غوغل»، بعد مشاركتها للمرة الأولى في أسبوع الموضة المُقام سنوياً في العاصمة الفرنسية باريس.

منى زكي عارضة أزياء بأسبوع الموضة

وارتدت فستاناً أحمر قصيراً بتنورة طويلة من الخلف، وحذاء فضيَّ اللون بواجهة «بلاتفورم»، وتزيّنت بقرطَيْن دائرييْن مرصَّعَيْن بأحجار كريستالية حمراء.

شاركت زكي جمهورها بصور وفيديوهات عبر صفحتها الرسمية في «إنستجرام»، كاشفة عن مشاركتها أيضاً في حفل العشاء بعد انتهاء العرض. وظهرت في المناسبة بفستان أسود طويل من توقيع دار المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، مع حقيبة سوداء من الدار عينها، ومجوهرات ألماسية من «Chopard»، وصندل من «Maison Valentino».

«أسبوع الموضة» في باريس

وأعربت صفحة «أسبوع الموضة» عن فخرها بالتعاون مع الفنانة المصرية، بمشاركة صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي، وعلّقت: «تمكين المرأة خطوة بخطوة… جنباً إلى جنب مع منى زكي وهي تعرض قيمتها بثقة في عرض أزياء (لوريال)». بدورها، علّقت زكي: «يا لها من ليلة! يشرّفني ويسعدني جداً أن أكون عضواً في عائلة أسبوع الموضة في باريس».

أما خبيرة الموضة والأزياء سوزان ثابت، فترى أنّ زكي تميل إلى الكلاسيكية في ملابسها، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أنها «تهوى الجمع بين إطلالات الزمن الجميل وصيحات الموضة الحديثة. أعتقد أنها تتّفق دائماً مع مصمّميها على ما تريده»، واصفة مشاركتها في أسبوع الموضة بـ«الأمر المهم، فهذا تاريخ جديد لها على مستوى الأزياء، لكونه أحد أهم أسابيع الموضة في العالم، يشارك فيه النجوم العالميون فقط».

ويُقام أسبوع الموضة الباريسي في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، لثلاثة أيام أمام برج إيفل؛ شاركت فيه هذا العام نجمات الفن والمشاهير من العالم، أمثال هيلين ميرين، وإيفا لونغوريا، وأندي ماكدويل، وآيشواريا راي، وإيل فانينغ، إلى العارضتَيْن كيندال جينير وكوكو روشا، بالإضافة إلى الفنانة اليمنية – الإماراتية بلقيس فتحي التي تألّقت خلال العرض بملابس من دار «Maison Valentino»، فارتدت قميصاً أحمر وربطة عنق، ومعطفاً طويلاً أحمر أيضاً، وحذاء أسود، ناشرة صورة لها بجانب مصمم الدار بيار باولو بيتشولي الذي استقبلها بحفاوة، عبر صفحتها في «إنستجرام».

عودة منى زكي للسينما

الجدير بالذكر أن مني زكي أعلنت أنها بدأت بالتحضير لبدء تصوير فيلم “لعب عيال” الذي تعود به للتعاون مع النجم كريم عبد العزيز بعد ابتعاد عن المشاركة معاً لأكثر من 14 عاماً منذ قدما سوياً فيلم “أولاد العم”

تواصل التحضير لفيلم “لسة حتة” الذي تشارك فيه زوجها الفنان أحمد حلمي بعد غياب لأكثر من عشرين عاماً عن العمل مع بعضهما، والمقرر أن يبدأ تصويره نهاية ديسمبر المقبل .

مسلسل «تحت الوصاية»

يُذكر أن عرض للفنانة مني زكي في رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية الذي حقق نجاحًا كبيرا وحصد العديد من الجوائز.

وتتناول منى زكي في مسلسلها الجديد مجموعة من القضايا المتعلقة بالمرأة وضرورة تمكينها في مختلف أنشطة المجتمع.

ويناقش مسلسل تحت الوصاية قانون وصاية الأم على الأبناء بعد رحيل الأب، من خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي.

وتجسد الفنانة منى زكي، بالعمل شخصية سيدة أربعينية تدعى “حنان” ربة منزل وأم لطفلين، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل، ما يضطرها للتخلي عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد. وتجد فيها الكثير من الأزمات والصعوبات مع أهل زوجها ومجتمعها المحيط.

والعمل تولى تأليفه خالد وشيرين دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هُب سعدى – جوهر، في ثاني تعاون لمنى مع الشركة إذ تعاونت معهما من قبل في مسلسل لعبة نيوتن في شهر رمضان قبل الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتأليف وإخراج تامر محسن.

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