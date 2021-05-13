بشعر قصير وعين باكية وبروفايل وجهها الأيسر، كان هذا مشهد نهاية مسلسل “لعبة نيوتن” للمثلة المصرية منى زكي، والذي جاء مشابها لحد كبير لأول ظهور لها في فيلم “أفريكانو” الذي عرض للمرة الاولى عام 2001.

جاءت ملامح منى زكي، 44 عاما، في المشهدين ثابتة ولم تتغير، مما يدل على حفاظها على جمالها رغم مرور 20 عاما.

فيلم “أفريكانو”، تم عرضه عام 2001، هو أول أفلام عمرو عرفة ومن بطولة أحمد السقا ومنى زكي وحسن حسني وأحمد عيد وطلعت زين ونشوى مصطفى وسليمان عيد.

مسلسل “لعبة نيوتن” من بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.