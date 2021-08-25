أدلت الفنانة ” منى زكي ” بتصريحات لها حول حفل زفافها على الفنان ” أحمد حلمي ” وكواليسه خلال استضافتها في برنامج ” صاحبة السعادة ” مع الفنانة ” إسعاد يونس ” في الجزء الثاني من الحلقة .

فروت منى زكي أنها أثناء التحضير لحفل زفافها كانت تقوم بتصوير فيلم مافيا وهو ما جعلها تنشغل عن التحضيرات وبدا عليها الإرهاق والإجهاد الشديد واصفة إياها ب ” أبشع عروسة ” .

فقالت عن كواليس حفل الزفاف : ” كنت حاسة ومتبهدلة تعبانة .. يوم الفرح بقعت الفستان قبل ما انزل للناس .. شعري مكنش عاجبني ومعرفناش نظبطه وحد دخل لعب في الميكب بتاعي قبل ما انزل فنازلة مش طايقة نفسي ” .

وأشارت منى زكي إلى أنها كانت تستكمل تصوير الفيلم أثناء قضائها لشهر العسل أيضا ومع كل ما مرت به تعتبر أنها لم تقيم عرسا لها .. مضيفة أنها قامت بالتخلص من جميع صور حفل زفافها بسبب شكلها بها .

وتابعت : ” مش حابة شكلي في فرحي خالص .. بقعد اقول لأحمد لما نتم 20 سنة لازم نعمل مش فرح بس اللي هو تجديد .. وأنا خلاص هكمل 20 سنة جواز ده إنجاز ” .