أطلّت بطلة الراليات القطرية من أصول فلسطينية ندى زيدان في حوار جديد مع الكاتب القطري حمد التميمي تحدثت فيه عن عدد من المواضيع كان ابرزها قصة زواجها وانفصالها عن بسلطان الطرب جورج وسوف.

في البداية، أكدت منى زيدان إنّها “ليست نادمة” على زواجها من جورج وسوف، وإنّها كانت أياماً وذكريات جميلة. وقالت: “تعرّفت إلى أبو وديع عندما حضر للعلاج في مستشفى اسبيتار في قطر”، حيث كانت تعمل هناك مديرةً شؤون اللاعبين، وتم تكليفها للاهتمام به وتسهيل أموره، وكانت قريبة منه. وأضافت: “تعلّقت به وأحببتُه، والذكريات الجميلة لا تزال موجودة، خصوصاً أنّه صاحب شخصية مميزة”، وهذا ما جعلها تترك حياتها وعملها وتنتقل للعيش معه ما بين سوريا وبيروت والسويد.

وعن الانفصال، قالت إنّه “حصل برضى الطرفين، وكان هذا القرار لمصلحة ابنتنا عيون، وأمورنا جيّدة، ويوجد بيننا تواصل بين فترة وأخرى، وهو دائم السؤال عن ابنته”. والانفصال الرسمي حصل عام 2017، وهي تزوّجت وسوف لمدة سنة ونصف السنة، وإنّ هذه الفترة من حياتها تحمل كثير من الذكريات الجميلة التي ستحكيها لابنتها مستقبلاً.

وأضافت زيدان: “يكفي أنّني أنجبت ابنتي عيون التي افتخر بها، خصوصاً أنّني بمرحلة معينة من عمري لم أكن أفكّر بالانجاب، ولكن يجب أن أقول لوسوف شكراً لأنّه شجعني على الإنجاب، وكانت أمنيته أن ينجب فتاة ويطلق عليها اسم عيون”.

مّا عن موقف عائلتها من زواجها من وسوف، فقالت إنّ أبو وديع حتى الآن “له معزّة” لدى عائلتها، ولكن والدها كان معترضاً بسبب وضعه الصحي، وكان يقول لها أنّها ستكون بالنسبة له ممرضة، ولكنّها تعلقت به وأحبّته، وقالت لوالدها إنّها من الممكن أن تتزوّج شاباً وبكامل صحته ويتعرّض لحادث، و”أبو وديع جميل من الداخل، وأعرف عنه كل شيء وكنت مقتعنة وراضية بذلك، وكان النصيب”.

يُذكر أن جورج وسوف تزوج من ندى زيدان سبتمبر 2014، ورُزِقَ منها بـ”عيون” أكتوبر 2015، علماً بأنه أب لثلاثة أبناء من زوجته الأولى “شاليمار” وهم “وديع”، “حاتم” و”جورج جونيور”.

وكانت ندى زيدان قد نشرت مؤخرا صورة حديثة لابنتها عيون والتي تبلغ من العمر أربعة سنوات حيث خطفت الانظار بنسبة الشبه الكبيرة لوالدها.