كشفت الاعلامية المصرية منى عبدالوهاب، خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، عن حقيقة الحادها وسبب هجومها على رجال الدين.

في البداية، أكدت منى عبدالوهاب أنها مؤمنة وقالت “أنا مؤمنة ومؤمنة جدا الحمدلله وما عنديش عداء اتجاه رجال الدين بل ناحية طريقة تفكير معينة وبالتالي ناحية كل اللي بمارسوها”.

كما أكدت أنها غير نادمة على هجومها على الشيخ محمد متولي الشعراوي، كما أن لديها وجهة نظر في الجانب الفقهي الخاص به، مشيرة إلى أن الجانب الفقهي الخاص بالشيخ الشعراوي لديها تحفظات عليه.

وضربت منى عبدالوهاب مثالا عن فتوى الشعراوي “المتوقف عن الصلاة يستتاب ثم يقتل” مؤكدة انه لا يمكن قبول هذا الفقه حاليا.