منى فاروق بوضع حرج وتنقل للمستشفى من جديد

نقلت الممثلة المصرية ​منى فاروق​ للمسستشفى من جديد، حيث كشفت عن ذلك من خلال نشرها صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي مستلقية على سرير المستشفى تتلقى الإسعافات الأولية، وقد بدا واضحاً تعبها الشديد.

وعلّقت على الصورة بالقول:”قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا قد الله وماشاء فعل ادعولها بالشفاء”.

وهذه المرة الثانية التي تنقل فيها فاروق إلى المستشفى خلال فترة قصيرة، إذ كانت شاركت سابقاً صورة لها من المستشفى وعلّقت عليها قائلةً:”آسفة على صوتي ده عندي نزلة شعبية حادة، ووداني فيها صديد شديد، والقولون عصبي، ادعولي عشان تعبانة أوي”.