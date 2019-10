منى فاروق تظهر مجدداً بعد إخلاء سبيلها في قضية الأفلام الإباحية

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

#أحب أمي وضحكه أمي وحضن أمي وكل أمي ❤️ كل سنه وانتي معانا ومنور الدنيا علينا عيد ميلاد سعيد مفيش كلام يتقال اقدر اوفيلك حقك ياامي انتي حبيبتي وبينتي وصحبتي واختي وامي وكل حاجه ليا في الدنيا مليش غيرك يحميكي ليا ربنا وياخد من عمري ويزيدك🙏🏻 عيد ميلاد مين الليله عيد ميلاد قمر العيله عيد ميلاد سعيد ياحبيبتي❤️❤❤❤❤🎂🎂🎂🎂🎂#امي #ست_الحبايب #حبيبتي 😍ربنا يخليكي ليا 🙏🏻✈️ #dubai #egypt #loveyou #mum #friends #mood #mother #woman #strong #مني_فاروق #mona #❤️ #party #happy #happybirthday