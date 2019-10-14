منى فاروق تظهر مجدداً بعد إخلاء سبيلها في قضية الأفلام الإباحية

بعد ابتعادها عن التواصل مع متابعيها على “إنستغرام” لأكثر من عشرة أشهر، وذلك بسبب اتهامها في قضية نشر أفلام إباحية تحض على الفسق والفجور وخروجها بعد ثبوت عدم تورظها في الأمر، عادت الفنانة منى فاروق، للظهور مجدداً بعدما نشرت على حسابها الخاص بإنستغرام صورة تجمعها بوالدتها تهنئها فيها بمناسبة عيد ميلادها.

وعلقت على الصورة قائلة: “أحب أمي وضحكة أمي وحضن أمي وكل أمي.. كل سنة وانتى معانا ومنورة الدنيا معانا.. عيد ميلاد سعيد مفيش كلام يتقال أقدر أوفيلك حقك يا أمي أنتي حبيبتي وبنتي وأختي وصاحبتي وأمي وكل حاجة ليا في الدنيا، مليش غيرك.. يحميكي ليا وياخد من عمري ويزيدك.. عيد ميلاد مين الليلة عيد ميلاد قمر العيلة عيد ميلاد سعيد يا أمي يا ست الحبايب”.

وكان آخر أعمال منى فاروق مسلسل “رحيم”، الذي عرض منذ عامين، وهو من بطولة ياسر جلال ونور.

يذكر أن منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل “الأب الروحي”، ثم شاركت في مسلسل “ظل الرئيس للنجم ياسر جلال، الذي عرض منذ ثلاثة أعوام.