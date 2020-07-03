عبرت الفنانة المصرية الشابة منى فاروق عن سعادتها ‏بالعودة إلى مصر بعد فترة طويلة قضتها فى الإمارات مؤكدة بثقتها انها ستستطيع تجاوز الصعوبات التي تواجهها.

ونشرت منى فاروق صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “الحمد الله برغم كل الصعوبات ربنا موجود واثقه أنو هيقف جمبى قريب قوى ادعولى الكرب يمشى بلدى حنينه على اى حد موجوع”.

وكانت منى فاروق قد عادت الى مصر ضمن ‏العائدين على متن إحدى رحلات العالقين من مطار أبو ظبي وقالت حينها: “احلا حاجه حصلتلى من كتير أنى حسيت بالأمان لما رجعت بلدى بعد ٣ شهور محاولات و تعب أنى ارجعلها البلد دى بجد هى الأمان اللى بجد فخورة اني مصرية”.

يذكر ان منى فاروق قد أثارت الجدل، منذ أشهر، بعد ظهورها بمقطع فيديو صادم هددت فيه بالانتحار بسبب ما تلقاه من معايرة منذ خروجها من السجن إثر أزمة فيديوهاتها مع المخرج خالد يوسف.