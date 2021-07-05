لا تزال الصورة التي نشرها الفنان السوري مصطفى الخاني عبر “إنستغرام”، والتي ظهر فيها مع الفنانة السورية القديرة منى واصف والنجمة دانا جبر محط اهتمام الجمهور الذي تفاعل معها بشكل واسع وكانت “تراند” على السوشيال ميديا.

وبدت “السنديانة” في الصورة بإطلالة شبابية صيفية تضج بالحيوية، وبحركاتها العفوية وضحكتها التي بعثت طاقة إيجابية في نفوس المشاهدين.

بدوره، علّق الخاني على الصورة، قائلاً: “مع ست الكل الغالية منى واصف، دانا جبر”، وقد التُقطت الصورة في قرية سورية صغيرة في ريف دمشق.

يُذكر أن منى واصف تواصل تصوير مشاهدها في الجزء الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة” مع النجم تيم حسن، والذي من المفترض أن يُعرض خلال موسم الخريف، ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.