ودع الوسط الفني المصري الفنان محمد قشطة، بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وأكد منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريحاته، أن قشطة رحل، بسبب تدهور حالته الصحية، مؤكدًا أن النقابة تابعت معه كل التفاصيل أثناء مرضه، وابنته كانت على تواصل مستمر معه.

وفاة الفنان محمد قشطة

وشيع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير في مدينة بنها يوم السبت، وتتلقى أسرته العزاء مساء أمس الأحد أمام منزله بالقاهرة، في حضور ممثلي نقابة الممثلين .

يُذكر أن الفنان محمد قشطة عانى في الفترة الأخيرة من مرض الفشل الكلوي، ونُقل إلى المستشفى من أجل الرعاية الصحية، إذ بدأ المرض معه بالتهاب رئوي حاد لم تتم السيطرة عليه، ثم دخل العناية المُركزة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

أعمال محمد قشطة

شارك الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية في أكثر من 200 عمل فني، واشتهر بتقديم الأدوار الثانوية إلى جوار عدد كبير من نجوم الفن، رغم أنه التحق بالوسط الفني وهو في سن كبير.

لكن مشاركته الأخيرة جاءت قبل 4 سنوات، حينما شارك في مسلسل “قوت القلوب”، مع المخرج مجدي أبو عميرة، والفنانة ماجدة زكي، لكنه ابتعد بعدها بسبب متاعب صحية تعرض لها.

كما شارك الراحل مع عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم محمود عبد العزيز ويسرا ومحمد هنيدي وتامر حسني ونور الشريف، ومن بين الأعمال التي قدمها “محمود المصري” و”عائلة الحاج متولي”، و”حديث الصباح والمساء”.

وعانى قشطة في السنوات الأخيرة من جلطة في المخ، تبعها عدد من الأزمات الصحية التي تسببت في ابتعاده عن الأعمال الفنية، وظل يصارع المرض حتى أعلن عن وفاته في النهاية.

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