أحدثت الفنانة هنا شيحة ضجه إعلامية وجدلاً كبيراً في الساعات الماضية بعدما شاركت جمهورها ومتابعيها عبر خاصية الـ “ستوري” بحسابها الشخصي علي موقع إنستجرام بصورة ظهرت من خلالها مع شاب وسيم، والتي حرصت علي تهنئته بعيد ميلاده، حيث أرفقت الصورة بالتعليق “عيد ميلاد سعيد لأخي من أم ثانية”.

ولا يُعرف حتي الآن هوية هذا الشاب الوسيم الذي ظهر مع هنا شيحة في تلك الصورة المتداولة، فهل هو شقيقها الفعلي من أبيها الفنان التشكيلي “أحمد شيحة”، أم أنه مجرد صديق مقرب تعتبره بمثابة أخيها من أم أخري ؟ وحرصت علي تهنئته بعيد ميلاده بهذا التعليق المثير للجدل ؟

في سياقٍ آخر، احتفلت النجمة هنا شيحة من قبل بيوم الأب العالمى، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، حيث نشرت “هنا” 3 صور مع والدها، الفنان التشكيلى أحمد شيحة، الأولى وهى فى فترة المراهقة، والثانية سيلفى، والثالثة تجمع كل من الشقيقات الأربعة هنا وحلا ورشا ومايا، وعلّقت هنا على الصورة قائلة: “عيد أب سعيد.. أبي المذهل.. العمود الفقري والدعم الدائم”.

كما احتفلت هنا شيحة، بعيد ميلادها للمرة الثانية، لكن هذه المرة ظهرت فيه بصحبة والدتها ووالدها وأبنائها إضافة إلى شقيقتها النجمة حلا شيحة وأبنائها والأخت الصغرى مايا، ونشرت مجموعة صور من الاحتفال عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع إنستجرام.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن احدث مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية “مسلسل شاهد عيان” حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.