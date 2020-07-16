شاركت الفنانة الشابة “ليلى زاهر” إبنة الفنان “أحمد زاهر” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة صور من جلسة تصوير حديثة خضعت لها مؤخراً لصالح مجلة “eniGma” حيث كانت في أحدي القري السياحية بالساحل الشمالي .

وتألقت ليلى أحمد زاهر مرتدية توب بألوان الصيف الزاهية كالبمبي والأصفر والبرتقالي، مكشوفا من منطقتي البطن والظهر، بتصميم الأوف شولدر، ونسقت معه بنطال من نفس تصميم التوب، واعتمدت على تسريحة شعر الذيل حصان متروك على الظهر مما يبرز عن جمال أنوثتها، ووضعت مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.

و ظهرت بإطلالة أخرى وسط مجموعة من النجوم الشباب، من نفس جلسة التصوير مرتدية فستان باللون اللبني المشجر الزاهي، مكشوفا من الظهر.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن ليلى زاهر شاركت في “مسلسل الفتوة” مع النجم ياسر جلال، وقامت بدور ابنته في المسلسل، وشاركهما بطولة العمل نخبة من كبار الفنانين، مي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً خلال الماراثون الرمضاني، وأشاد الكثيرون من متابعي الدراما والنقاد الفنيين بالعمل.