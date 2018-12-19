من جديد.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته ويعلق

شارك الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جديدة له مع زوجته ندى كامل، على صفحته الشخصية.

وظهر الفيشاوي في الصورة وهو يقبل زوجته على جبينها وعلق عليها قائلًا: “البيت السعيد”.



ويعبر أحمد الفيشاوي دائمًا عن حبه لزوجته ندى كامل التي تحرص على مرافقته في أغلب المناسبات، ويهديها القبلات أمام الكاميرات وآخرها في مهرجان الجونة السينمائي الذي أثار فيها جدلا واسعا في الصحافة والإعلام.

يشار إلى أن الفيشاوي ينتظر عرض فيلمه الجديد “122” ويشاركه البطولة طارق لطفي، وأحمد داوود، وأمينة خليل، ومحمد لطفي، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج العراقي ياسر الياسري.