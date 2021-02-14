حل الفنان ” أحمد الفيشاوي ” ضيفا مع الإعلامية ” إنجي علي ” في برنامجها ” أسرار النجوم ” على إذاعة نجوم إف إم .

وخلال الحلقة تحدث أحمد الفيشاوي من جديد عن الفنان ” محمد رمضان ” إنه لم يتجاهل ما يقوم به أو يقوله الأخير في أغنياته مما دفعه إلى تقديم أغنية ” نمبر 2 ” للرد على ذلك .. مشيرا إلى أنه الوحيد بين زملائه الممثلين الذي يستطيع الرد على رمضان لأنه ” رابر ” .

وعن لقب نمبر 1 قال الفيشاوي أن هذه الفكرة في مهنة التمثيل تتغير كل موسم وأنه لا يوجد أي شخص يظل رقم 1 طوال حياته .

كما وجه رسالة إلى محمد رمضان طالبه فيها بعدم غناء الراب والاكتفاء بالتمثيل والرقص .