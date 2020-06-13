لا تزال تداعيات أزمة صورة إبنتي الفنان ” شريف منير ” كاميليا وفريدة مستمرة بعد نشره صورة لهما وتعرضهما للتنمر والإساءة من جانب بعض المتابعين .

الأمر الذي دفعه إلى حذف الصورة ثم قام بعد ذلك بإعادة نشرها مرة أخرى عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

ليتلقى تعليقا من أحد المتابعين على الصورة الذي وجه تعبيرات خارجة للفتاتين وهو ما أثار غضب شريف منير ورد عليه قائلا : ” عملت سكرين شوت لتعليقك وبكرا محضر في مباحث الإنترنت ولو وطيت تبوس جزمتي مش هسامحك وهسجنك والأيام بيننا .. هخليك عبرة لكل السفلة اللي زيك ” .

وفي تعليق آخر كتب : ” وحياة أمك لاحبسك وصورتك هتنزل متكلبش ” .

وعندما حاول بعض المتابعين تهدئة شريف منير وإقناعه بعدم الرد على هؤلاء المسيئين له قال : ” يبقى يدخل الأحداث مش هسامح أي حد من النهاردة .. لازم يتربى وممكن يكون شخص كبير وحاطط صورة إبنه أو أخوه هيبان في استدعاؤه للمباحث ” .