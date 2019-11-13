من جديد .. خالد أبو النجا يشن هجوما على الشيخ الشعراوي

خرج الفنان المصري ” خالد أبو النجا ” بتغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” أثار بها الجدل من جديد بانتقاده للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي .

حيث وصفه بإنه أفسد الدين ومثالا للفكر الوهابي والجهل بالعلم والطائفية .

فكتب خالد أبو النجا في تغريدته قائلا : ” ‏الوهابية إفساد لروح الدين والشعراوي مثال للفكر الوهابي وإن كان لا ينتمي له ” .

وتابع : ” الفكرة في النتيجة .. أفتى بجزية أهل الكتاب بمنتهى الطائفية وإلا قتلهم .. وأفتى بختان البنات بمنتهى الجهل بالعلم والذي قد يؤدي لوفاة الأم عند أول حمل .. وأفتى بعدم علاج مرضى الفشل الكلوي .. إلخ .. كفاية عك ” .

وتلقى خالد أبو النجا عقب نشره لهذه التغريدة عددا من التعليقات المهاجمة له والتي اتهمته بعدم الفقه والجهل بأمور الدين وإنه لا يحق له انتقاد أي شخص بهذه الطريقة اختلف معه في ارائه أو في وجهات النظر .

الوهابية إفساد لروح الدين

الشعراوي مثال للفكر الوهابي (و ان كان لا ينتمي له)

الفكرة في النتيجة

افتي بجزية اهل الكتاب

(بمنتهي الطائفية) والا قتلهم!

افتي بختان البنات (بمنتهي الجهل بالعلم) انه قد يؤدي لوفاة الأم عند اول حمل

افتي بعدم علاج مرضى الفشل الكلوي

الخ.. #كفاية_عك https://t.co/IBibsDtIlE — Kal Naga – أبوالنجا (@kalnaga) November 12, 2019

المشكلة انك لا تفقه في ما تتكلم.

انا لست من محبي الشعراوي، ولكنني مستحيل ان اتكلم في ما لا افهم. ليس من واجبي ولا من حقي ان انتقد شخص بهذه الطريقة لانني اختلف معه من وجهة نظري.

حقيقة لا اعرف ما الاختلاف بينك وبين احمد موسى!

اردت ان اشتمك في البداية ولكن حتى الشتيمة كثير عليك. — Samer K. AlQaisi (@samerkq) November 12, 2019