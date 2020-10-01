شن الفنان اللبناني ” راغب علامة ” هجوما على الطبقة السياسية في لبنان في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” متهما إياهم بسرقة أموال الشعب .

كما دعى إلى إنه إذا كان منهم أحدا لم يشترك في ذلك فعليه أن يكشف عن سارقي أموال الشعب اللبناني ويتولى هذه القضية .

فكتب راغب علامة في تغريدته قائلا : ” حراميي ومجرمين عليهم حصانة بعد كل ما فعلوه بالشعب .. من سرق أموال الناس ؟ من المسؤول ؟! هل هناك من آدمي بين الحكام ليخرج ويقول للبنانيين من سرق أموالهم ؟؟ ” .

وتابع : ” إن لم يكن شريكا فليتجرأ أحدهم ويحمل هذه القضية .. طبعا لن يتجرأ أحد لأنهم شركاء في أعظم سرقة في تاريخ لبنان ” .

حراميي ومجرمين. عليهم حصانة بعد كل ما فعلوه بالشعب ! من سرق أموال الناس ؟ من المسؤول ؟! هل هناك من آدمي بين الحكام ليخرج ويقول للبنانيين من سرق أموالهم ؟؟ إن لم يكن شريكاً فليتجرُأ أحدهم ويحمل هذه القضية ! طبعاً لن يتجرّأ أحد لأنهم شركاء في أعظم سرقة في تاريخ لبنان — RaghebAlama (@raghebalama) October 1, 2020