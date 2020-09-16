من جديد، عادت الفنانة رانيا يوسف الى هوايتها في فضح المتحرشين بها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت على حسابها الخاص في “تويتر” صورة مجمّعة لأربعة من الحسابات التي علّقت على منشورات لها بشكل غير لائق، مبينةً صورة الحساب واسم المتحرش مع إخفاء وجهه.

وعلّقت رانيا على الصورة التي نشرتها مُسديةً نصيحة الى كل فتاة تتعرض للتحرش بألا تخاف وتُبلِّغ عن المتحرش بها، حيث قالت: “السكوت عن التحرش جريمة… ماتخافيش وافضحي متحرش”، فانهالت عليها التعليقات التي هاجمتها تارةً، والتي دعمتها في حملتها تارة أخرى.

يُذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها رانيا يوسف صوراً لمتحرشين، وذلك ضمن الحملة التي دشّنتها لفضح المتحرشين بالفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت بعض الصور لحسابات أشخاص وكتبت عليها “متحرشون”… ثم نشرت في اليوم التالي رسالة من أحد الأشخاص الذين عرضت صورهم، وكان يطالبها بأن تحذف صورته لأن منزله معرّض للخراب وزوجته سوف تطلب الطلاق منه.