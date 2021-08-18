قامت المنتجة ” سارة الطباخ ” بتحرير محضر ضد الفنان ” محمد الشرنوبي ” وذلك بسبب مشاركته في بطولة مسرحية ” ياما في الجراب يا حاوي ” دون الرجوع إليها على الرغم من كونها الوكيل الحصري لأعماله .

كما حرر محامين من مكتب المستشار ” ياسر قنطوش ” سارة الطباخ محضر إثبات حالة داخل مكتبة الأسكندرية خلال تواجدهم بها لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض الأول للمسرحية وإثبات واقعة مخالفة محمد الشرنوبي للعقد المحرر مع موكلته وتعاقده مع شركة كايرو شو .

وذلك على خلفية قيام المخرج ” مجدي الهواري ” بمنعهم من دخول قاعة المؤتمر الصحفي ليتجهوا بعد ذلك إلى مكتب مدير أمن مكتبة الأسكندرية لتحرير محضر إثبات الحالة .

وقال المحامي ياسر قنطوش في تصريحات له حول مخالفة الفنان محمد الشرنوبي لشروط العقد : ” هذا ما دفعنا إلى التواجد في مكتبة الإسكندرية خاصة أننا تعاملنا بمنتهى الاحترام مع المكتبة وأرسلنا لها إنذاراً وكذلك شركة الإنتاج كايرو شو ” .

وتابع : ” ولكن إقرار المنتج مجدي الهواري بتحمله المسئولية سوف يدفعنا لمقاضاته ومعه أيضاً الشرنوبي ولن نترك الشرنوبي يعمل إلا طبقاً للعقد .. وقبل شهر أُُلغيت حفلته في الساحل وغداً سيتم تحريك دعوى ضده واتخاذ كل الإجراءات ضد المنتج مجدي الهواري بعد إثبات الواقعة في مكتب شرطة مكتبة الإسكندرية ” .