أثارت الفنانة المصرية “غادة عبد الرازق” الجدل حولها من جديد بعد نشرها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة من الصور لها مع زوجها مدير التصوير “هيثم زنيتا“، حيث ظهرا فيها بالـ “مايوه”، مما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين في التعليقات .

وتفاعل مع هذا المنشور عدد كبير من الجمهور والمتابعين، من بينهم بعض الفنانات كالفنانة “زينه” والفنانة “رانيا يوسف” التى علّقت قائلة :”ربنا يسعدكم”، واستطاع المنشور أن يحصد عشرات الآلاف من الإعجابات بعد نشره بساعاتٍ قليلة .

يُذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق تصدرت قبل عدة أيام التريند علي السوشيال ميديا، بعد مشاركتها لمجموعه من الصور الجريئة عبر حسابها الرسمي بـ إنستجرام، حيث كانت مع زوجها “هيثم زنيتا”، يستمتعون بقضاء الإجازة الصيفية بأحد الشواطئ، وحازت الصور على اهتمام محبيها؛ لما شهدته من الظهور الزوجان بدون أي ملابس في الجزء الظاهر من الصور ما اوحى بأنها كانت شبه عارية، وبسبب غادة التى ظهرت بإطلالة بحرية طبيعية بدون مكياج، وعلقت عليها بجملة: “الصيف بدأ”، مما لفت إليهما الأنظار بشدة .