أعلنت الراقصة والفنانة ” دينا ” في تصريحات لها عن تأييدها لمبادرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة التي أطلقتها الفنانة ” إلهام شاهين ” .

حيث أشارت دينا إلى أنه وفقا لموقف الشرع من مسألة التبرع بالأعضاء وفي حال بينا مشروعية ذلك ستوصي المقربين منها بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها .

فقالت : ” لو كان حلالا فسوف أوصي المقربين مني بالتبرع بأعضائي للغلابة الذين يحتاجون لزراعة قلب أو كبد أو قرنية ” .

وتابعت دينا : ” طالما أن هذا التبرع سيصب في صالح الغير ولا يخالف الشرع والدين فلا أجد مانعا من التبرع لأني هكون مت خلاص .. وأدعو الله حينها أن يكون هذا الفعل في ميزان حسناتي ” .