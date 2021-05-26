وجهت الفنانة ” فاطمة الكاشف ” زوجة الفنان ” جمال عبد الناصر ” رسالة عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” كشفت من خلالها عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية كما حرصت على الدعاء للفنانة ” دلال عبد العزيز ” بالشفاء .

فكتبت فاطمة الكاشف في رسالتها : ” ما زلت بالرعاية بالمستشفى أتلقى العلاج ولكني أدعو الله من كل قلبي أن يشفي دلال عبدالعزيز ويبارك في عمرها علشان بناتها دنيا وإيمي ” .

وتابعت : ” يا رب اسمع مني بحق الشدة اللي أنا فيها يا رب ما تزعلهم ويرحم الفنان الكبير سمير غانم ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين ويشفي كل مريض يتألم دعواتكم لنا جميعاً بالشفاء ” .

يذكر أن الفنانة فاطمة الكاشف كانت قد نُقلت إلى أحد مستشفيات العزل بعد تدهور حالتها الصحية ونقص كمية الأكسجين في الدم وتم حجزها في غرفة العناية المركزة .