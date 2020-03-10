من داخل المطار .. شيلاء سبت تكشف عن منعها من السفر إلى بيروت

نشرت الفنانة البحرينية ” شيلاء سبت ” عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” مقطع فيديو كشفت من خلاله عن منعها من السفر إلى بيروت من مطار الكويت .

حيث كانت تنوي السفر إلى العاصمة اللبنانية من أجل تصوير ما تبقى من مشاهدها في مسلسل ” دفعة بيروت ” .

وذكرت شيلاء سبت في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أن قرار منعها من السفر جاء بسبب انتشار فيروس كورونا وأن السلطات الكويتية لا تستثني أحدا من هذه الإجراءات حيث لا يمكن التوجه إلى ما أسمته ” البلدان المحظورة ” حتى إشعار آخر .

فقالت : ” على أساس إن أنا عندي تصوير في بيروت ردوني .. ما في سفر وما في روحة ما في تصوير في بيروت ” .

وتابعت : ” أحب أشكر كل الموظفين في مطار الكويت كان المفروض اسافر بس قالولي ما فيها استثناءات ولا فيها خليجي أو عربي .. الكل يتوقف وما يدخل والموضوع مو واضح ولا مبين لإمتى الطلوع من دولة الكويت إلى الدول المحظورة ” .