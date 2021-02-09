يثير الداعية المصري معز مسعود الجدل بزيجاته من الوسط الفني، ويتلقى كثيراً من التعليقات والانتقادات على اختياره لزوجاته، التي كان آخرها الفنانة حلا شيحة.

وأعلن الثنائي عقد قرانهما عبر حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل، ليسدلا الستار على الأخبار التي تسربت قبل أشهر عن ارتباطهما، دون خروج أي منهما للنفي أو التأكيد.

وكان معز مسعود قد انفصل عن الفنانة المصرية شيري عادل قبل أقل من سنتين بعد زواج استمر عدة أشهر، وقد أعلن ذلك عبر موقعي تويتر وإنستغرام، وسبق له أن تزوج في عام 2017 من المرشدة السياحية المصرية بسنت نور الدين، التي تعمل في مجال الترويج للسياحة في بلدها واشتهرت من خلال فيديوهاتها عبر يوتيوب التي تسلط فيها الضوء على حضارة ومعالم مصر.

معز هو داعية إسلامي يبلغ من العمر 42 عامًا، بدأ رحلة بحثه في العلوم الإسلامية منطلقاً من مدينة نيويورك، وعمل هناك على ترجمة معاني القرآن للمسلمين الأجانب، وكان إماماً لأحد مساجد نيويورك في شهر رمضان.

كذلك عمل في جامعة “كامبريدج” ببريطانيا كباحث في علاقة علم النفس بالدين، وفي عام 2011 اعتبرته مجلة “الإيكونومست” أحد أكثر خمسة دعاة مؤثرين في العالم الإسلامي.

وكان معز قد قدم عدة برامج إذاعية وتلفزيونية دينية مشهورة منها برنامج “الطريق الصح” الذي تناول فيه عدة قضايا معاصرة منها علاقة الفن بالتدين، وبرنامج “ثورة على النفس” الذي عرض في شهر رمضان، وآخر برامجه كان “خطوات الشيطان” من جزأين الذي ناقش فيه “مقاومة الإنسان لوساوس الشيطان”.

مسعود كان في مراهقته قائداً لفرقة موسيقية ولا يزال يغني ويعزف على الجيتار، وقد شارك في فيديو كليب اسمه الرحلة مع الفنان المصري أمير عيد.

وتعرض معز في حياته لعدة صدمات، فقد نجا بأعجوبة من حادث أثناء قيادته سيارته وكان قبلها أصيب بورم حميد تم استئصاله، وفقد عددا من أصدقائه المقربين بنفس العام.

قيل إن أول زواج له من فتاة اسمها سارة عام 2003 حصلت على لقب ملكة جمال الجامعة الامريكية التي تخرجت منها، وأنه أنجب من زوجته سارة الأولى، لكن معز لم يذكر ذلك ولم ينشر صوراً له مع أولاده، فهو كتوم على تفاصيل حياته الشخصية، بينما خرجت منذ سنتين فتاة اسمها سارة حورية كانت قد تداولت المواقع صورها ونسبتها لهوية زوجته الأولى.

وأكدت أنها لم تتزوج من معز ولم تراه على الإطلاق، كما أنها ليست ملكة جمال الجامعة الأمريكية بل هي ملكة جمال مصر للمحجبات لعام 2016.