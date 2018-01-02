من هو الشاب الذي حضن علا الفارس وأشعل انستغرام بجماله!!

من هو الشاب الذي حضن علا الفارس وأشعل انستغرام بجماله!! فن

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نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، صورة برفقة شقيقها الوسيم رائد، خلال تواجدها في اسبانيا.

وعلّقت عليها: “ممتنّة. عندما أكون بين أحضانك، أشعر بالأمان. الأمان وكأنّ لا شيء سيلمسني. الأمان وكأنّ أحداً غير قادر على إيذائي وجرحي”.

يشار إلى أن الفارس أوقفت عن العمل في قناة “MBC” بعد نشرها تغريدة علقت من خلالها على إعلان القدس عاصمة لإسرائيل واعتبرت مسيئة للسعودية، قبل أن تحلّ زميلتها وصديقتها سارة عبد العزيز بديلة عنها في تقديم برنامج “أم بي سي في الأسبوع”.