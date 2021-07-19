اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا هم الأكثر وسامة على الإطلاق، بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل وقد وصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع النجمة اليمنية “أروى”،حين قامت بمشاركة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور لها برفقة زوجها المنتج الفني “عبد الفتاح المصري”، الذي أستطاع أن يلفت أنظار عددًا كبيرًا من متابعين الفنانة، الذين أبدوا إعجابهم به. كما اعرب البعض منهم عن دهشتهم بعد الكشف عن هويته.

وتزوجت الفنانة أروى من رجل الأعمال اللبناني عبد الفتاح المصري وهو مدير إنتاج في قناة الـ MBC1، في العام 2011، ورزقت منه في العام 2012 بطفلتها الوحيده التى اسمتها ” نورا “، وتعيش معه حياة سعيدة وأجواء عائلية أكثر من مميزة، لأن علاقتهما قبل الزواج كانت تدور حول الحب والمعرفة السابقة.

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ولدت أروى بدولة الكويت لأب حضرمي وأم مصرية، وانتقلت إلى القاهرة في العام 1986م، حيث استكملت دراستها في الهندسة المعمارية، رغم أن أروي كانت تريد الالتحاق بمعهد الموسيقى إلا أن أهلها رفضوا وطلبوا منها أن تمارس الفن كهواية، واكتشف موهبتها الملحن يوسف مهنا وهي ما زالت تدرس، وبدأت بالظهور لأول مرة كنجمة عام 1999 في مهرجان أوربت، حيث قدمت مجموعة من الأغنيات.

الصدفة التي لعبت دورا في تعريف الجمهور بأروى بشكل أكبر، حيث أنها بعد انتهائها من تقديم فقرتها، التقاها كل من الإعلامي عمرو أديب ونيرفانا، بلقاء كان من المقرر أن يدوم عشر دقائق، إلا أن خطأ فنّيا في التحضير لوصلة الفنان الذي يليها، واستمر اللقاء معها لمدة نصف ساعة، تمكنت فيها أروي من تقديم شخصيتها كمغنية ومحاورة جيدة أمام الناس. وبعد هذا اللقاء اختارت إيمان اسما مستعارا لها وهو أروى وذلك لتفصل بين عملها المهني وعملها الفني.

من هنا بدأ اسم الفنانة أروى يتردد بين المعجبين وبدأت انطلاقتها الفنية في ذلك العام لتستكمل مشوارها الفني وتحصد ثمار نجاحا عاما بعد عام. وصلت أروى إلى أعلى مراتب النجومية وذاع صوتها في جميع أقطار البلاد العربية وحصدت الكثير من الجوائز والألقاب الفنية كملكة اليمن وفيروز اليمن وزهرة الخليج وسفيرة الأغنية اليمنية.

بدأت الفنانة أروى الغناء منذ حولي 12 سنوات ورصيدها الفني حتى اليوم وصل لأكثر من 4 ألبومات وعدد من الأغاني المطروحة للمناسبات كعيد الأم والأعياد الوطنية وعدد من المهرجانات الغنائية. اشتهرت أروى بأدائها أغنياتها بالطابع الحضرمي والخليجي كما غنّت بلهجات عربية أخرى كالمصرية واللبنانية.

كما اشتهرت الفنانة أروى على صعيد برامج التلفاز حيث قدمت برنام “آخر من يعلم” على شاشة ال MBC1 وقد لاقت رواجاً كبيراً من الجمهور ومتابعة شيقه حيث كان له نكهته الخاصة.

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