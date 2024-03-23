كشف الفنان أحمد سعد، خلال لقائه مع الإعلامي “عمرو أديب” في “بودكاست Big Time”، عن شقيقه “سامح سعد”، الذي يعمل عالمًا وباحثًا في مستشفى 57357 حاليا.

وقال: “سامح أخويا عالم كبير، لكن هو الوحيد اللي ضاع فينا لو كان طلع فنان كان زمانه كسب أكتر”.

أحمد سعد يتحدث عن شقيقه العالِم

وأضاف: “سامح خد أول 5 سنين في كلية علوم امتياز مع مرتبة الشرف طلع مؤتمر أخدته اليابان حضر فيها ماجستير ودكتوراة، كان الأول على اليابان، وأمريكا أخدته، عملوله معمل من أهم 10 معامل في العالم.

وتابع: “الدكتور أحمد زويل كلمة ينزل يشتغل معاه، وبعدها رجع قال أخدم مصر، دلوقتي معاه عربية 128.. وبيشتغل في 57357 باحث”.

أحمد سعد يتحدث عن أشقائه الـ8

كما تحدث أحمد سعد عن أسرته وأشقائه الـ8، حيث قال: «إحنا 9 أولاد، وأنا رقم 7، وأنا كنت بخدم الـ8 إخواتي، وفي يوم قررت أعمل ثورة عليهم، لكن كنت بحضر لها جوة مخي، أخويا شالني ورماني برة وقفل الباب، ورحت جبت لهم الأكل ورجعت تاني.. كانت مأساة، بس عددنا الكبير ساعد على أن يطلع مننا مواهب بسبب المنافسة فيما بينا».

من هو العالِم سامح سعد؟

ويعتبر الدكتور سامح سعد أحد تلامذة العالم المصري الراحل أحمد زويل، وهو دكتور في الفيزياء الحيوية بمركز دراسات الشيخوخة والأمراض المصاحبة لها بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وخلال مسيرته البحثية نُشر له ما يزيد عن 50 بحث في دوريات من أبرزها، دورية ساينس، ودورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، ودورية خلايا الشيخوخة، ودورية التأشير المضاد للأكسدة والأكسدة والاختزال، ودورية FASEB، ودورية علوم الأعصاب، ودورية علم بيولوجيا الجذور الحرة والطب.

وحصلت أبحاث العالم المصري على جائزة الدولة للتفوق في العلوم في مجلات طبية عالمية، فضلا عن أن معدلات الاقتباس منها جيد جدًا، وهذا يعني أنها مستقبلة بشكل جيد في المجتمع العلمي العالمي.

حكى الفنان عمرو سعد، رحلة كفاح شقيقه الدكتور سامح سعد، وقال: «من سنين سافر المعيد الشاب العنيد وعمرة لا يتجاوز ٢٣ سنة إلى اليابان وكانت منحة من كبري جامعات اليابان لانه رفض ينتظر دوره في البعثة وسعي بجهد رهيب، ورغم صغر سنه كان مدرك أهمية الوقت سافر، مكنش معاه فلوس ولا يمتلك أي شئ سوى إصراره وعلمه وهدفه وشوية أحلام لاسرة بسيطة نفسهم، بس ينتصروا على صعوبة الحياة بالفخر والفرحة والنجاح».

«أنا اختارت سامح سعد لأني بخطط لحصوله على جائزة نوبل»، رأي قاله عالم الفيزياء الراحل، أحمد زويل، في الدكتور سامح.

آخر الأعمال الغنائية لأحمد سعد

شارك المغني أحمد سعد بالغناء في إعلان بنك مصر في رمضان 2024، بأغنية «عاش »، والتي وحققت نجاحًا كبيرًا حيث وصل عدد مشاهدات الأغنية على اليويتوب إلى 14 مليون خلال أسبوع.

وحققت أغنيته مع المطربة أصالة «ياسبب فرحتي »، نجاحًا وشهرة واسعة، منذ طرحها حيث بلغ عدد المشاهدات 27 مليون مشاهدة على اليوتيوب خلال شهر من طرحها.

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