واحتفلت الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، بخطوبتها على رجل يدعى محمد المغازي، في حفل عائلي هادئ بحضور الأصدقاء المقربين من العائلتين.

خطوبة ريم سامي

وحرصت ريم سامي على نشر بعض الصور والفيديوهات من خطوبتها عبر خاصية ستوري لحسابها على إنستجرام، مشاركةً المتابعين تفاصيل اللحظات السعيدة التي عاشتها بالأمس، وذلك بحضور عائلتها.

من هو خطيب ريم سامي ؟

خطيب ريم سامي هو محمد المغازي. ولديه أكثر من 700 متابع على موقع «انستجرام»؛ في الثلاثينات من عمره، وهو رجل أعمال، ولديه شقيقة واحدة تدعى “ميريت”. ويشار أن عائلته تحب الخصوصية، لذلك هو وشقيقته يغلقان صفحاتهم.

وظهرت ريم سامي بفستان أبيض قصير بأكمام طويلة من الدانتيل، والفستان من BRONX AND BANCO وسعره 850 دولار أي 26 ألف جنيه، وتركت ريم سامي شعرها ينسدل ناعما على كتفها مع مكياج بألوان رقيقة.

خطوبة ريم سامي الأولى

يُذكر أن أعلنت الفنانة الشابة ريم سامي، فسخ خطوبتها الأولى فى الفترة الماضية، بعد عام من الاحتفال بالخطوبة، حيث تم فسخ الخطوبة من طارق هيمن أحد رجال الأعمال الشباب فى هدوء تام بين الطرفين والعائلتين.

وبرزت ريم سامي فى السنوات الأخيرة بعد تجربتها الأولى فى مسلسل “للحب فرصة أخيرة” بطولة داليا البحيري، أمل رزق، فراس سعيد، هند عبدالحليم، أميرة العايدي، هبه الأباصيرى، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، عمر زهران، جوليا الشواشي، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفي.

وانطلقت ريم سامي بعد ذلك فى ذلك بالمشاركة فى أكثر من مسلسل منها “ولد الغلابة” مع أحمد السقا ومى عمر وانجى المقدم وهبة مجدى، وادوارد وكريم عفيفى، و”البرنس” مع محمد رمضان ونور وأحمد زاهر وروجينا وادوارد ونجلاء بدر وسلوى عثمان ومحمد مهران وتأليف وإخراج محمد سامى.

آخر أعمال الفنانة ريم سامي

وعلى الصعيد الفني، يعد آخر عمل فني للفنانة ريم سامي، مشاركتها في مسلسل “جميلة” مع الفنانة ريهام حجاج، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

ويشار إلى أن “مسلسل جميلة” يضم عددًا من النجوم أبرزهم : ريهام حجاج، أحمد وفيق، سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، ريم سامي، وآخرين، والعمل تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وكانت ريم شاركت في شهر رمضان 2021 بمسلسل “نسل الأغراب” بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، دياب، عماد زيادة، وكان من تأليف وإخراج محمد سامي، وجسدت ريم شخصية فاطمة الخادمة الخاصة بـ عساف الغريب الذي قدم شخصيته أحمد السقا، ودارت أحداث العمل في إطار الدراما الصعيدية.

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