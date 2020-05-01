تشارك ملكة جمال العرب عارضة الأزياء المغربية غزلان شرقاوي في برنامج «رامز مجنون رسمي» مع الفنان رامز جلال، الذي بدأ عرضه خلال شهر رمضان الحالي.

وتقوم غزلان شرقاوي بدور المضيفة التي تستقبل ضحايا البرنامج من المشاهير العرب حيت تقوم وزميلاتها بإيهام الضحية بأنه سيكون ضيفاً في برنامج حواري مع المذيعة أروى إلى أن يكتشف أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال.

ومن الجدير بالذكر أن غزلان شرقاوي حصلت على لقب ملكة جمال العرب لسنة 2018 في حفل كبير أقيم في بيروت العاصمة اللبنانية وعرض على قناة MTV وهي كذلك خبيرة تجميل وتعمل كعارضة أزياء كما ذكرت صحيفة “البيان”.