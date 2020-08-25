يقوم اللاعب المصري نجم فريق ليفربول الإنجليزي “​محمد صلاح”​، بالمتابعة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عدداً محدوداً من الصفحات لأهم المشاهير والنوادي الرياضية واللاعبين الدوليين، ومن مشاهير لبنان سجّل صلاح أول متابعة للفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​، التي بادلته بالمثل.

كما يُشار أن نجم كرة القدم المصري محمد صلاح يقوم بمتابعة عدداً من الفنانين والممثلين العرب والأجانب، منهم، هند صبري، نور، أنغام، منى زكي وشيرين عبد الوهاب.

في سياقٍ آخر، بدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، إجراء بعض التعديلات علي مبني الجبلاية والاستعانة بإحدى الشركات لتطوير بهو الإتحاد ووضع صور لقمصان منتخب مصر إلى جانب وضع صورة لـ محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي، ضمن اجراءات التكريم التى يجهزها اتحاد الكرة لصلاح بعد تتويجه بلقب الدورى الانجليزى.