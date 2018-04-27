من هي نجمة “ستار اكاديمي” التي أصبح اسمها “شعوانة”!!

نشرت اميمة طالب نجمة برنامج “ستار اكاديمي” في نسخته الثامنة، الصورة الأولى لشخصية “شعوانة” التي تجسدها في مسلسل “هارون الرشيد”، من انتاج شركة “غولدن لاين”، وكتابة عثمان جحا، وإخراج عبد الباري ابو الخير، لخوض السباق الرمضاني المقبل.

وتؤدي الفنانة التونسية الشخصية صاحبة الإسم الغريب “شعوانة”، جارية في حانة ضمن بغداد، وصاحبة صوت جميل وعذب.

ويشارك في بطولة المسلسل التاريخي الإجتماعي الضخم، مجموعة ضخمة من أبرز النجوم العرب، على رأسهم قصيّ خولي بشخصية “هارون الرشيد”، وكاريس بشّار (زبيدة) وعابد فهد (موسى الهادي) وعبد المحسن النمر (جعفر) وياسر المصري (يحيى البرمكي) وحبيب غلّوم (اسماعيل) وكندا حنّا (العبّاسة) وآسيل عمران (سيرين) وسمر سامي (الخيزران) وسواهم من الفنانين.