من هي يارا النملة.اجمل فتاة في السعودية؟

أشعلت فتاة سعودية تدعى يارا النملة مواقع التواصل الاجتماعى فى المملكة العربية السعودية وتصدرت تريند تويتر بهاشتاج “يارا النملة أجمل سعودية”.
وأصبحت يارا النملة أشهر السعوديات اللاتى اقتحمن عالم الشهرة بالعمل فى عالم المكياج والموضة.
يارا النملة البالغة من العمر 24 عاماً من مواليد الرياض تدرس فى كلية الهندسة المعمارية، ومهتمة بعالم التجميل والإعلام، كما أن والدتها تعمل خبيرة ديكور، تألقت فى مجال الموضة والاكسسوارات؛ وتشارك متابعيها بكل جديد على صفحتها الخاصة فى موقع إنستجرام.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
I have two moods: 1- Constant panic and worrying about every little detail. 2- YOLO. Photo inspo @annasarelly ✨
بعد تدشين رواد مواقع التواصل هاشتاج “يارا النملة أجمل سعودية”، أثير الكثير من الجدل إذ شجعها فريق وطالبها بالاستمرار فى عالم الموضة والمكياج، وانتقدها آخرون واعتبروها تخالف العادات والتقاليد السعودية.