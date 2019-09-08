من هي يارا النملة.اجمل فتاة في السعودية؟

أشعلت فتاة سعودية تدعى يارا النملة مواقع التواصل الاجتماعى فى المملكة العربية السعودية وتصدرت تريند تويتر بهاشتاج “يارا النملة أجمل سعودية”.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وأصبحت يارا النملة أشهر السعوديات اللاتى اقتحمن عالم الشهرة بالعمل فى عالم المكياج والموضة.

يارا النملة البالغة من العمر 24 عاماً من مواليد الرياض تدرس فى كلية الهندسة المعمارية، ومهتمة بعالم التجميل والإعلام، كما أن والدتها تعمل خبيرة ديكور، تألقت فى مجال الموضة والاكسسوارات؛ وتشارك متابعيها بكل جديد على صفحتها الخاصة فى موقع إنستجرام.

بعد تدشين رواد مواقع التواصل هاشتاج “يارا النملة أجمل سعودية”، أثير الكثير من الجدل إذ شجعها فريق وطالبها بالاستمرار فى عالم الموضة والمكياج، وانتقدها آخرون واعتبروها تخالف العادات والتقاليد السعودية.