مها أبو عوف تكشف تفاصيل جديدة عن حادث وفاة زوجها عمر خورشيد

حلت الفنانة المصرية ” مها أبو عوف ” ضيفة مع الإعلامية ” إنجي على ” في برنامجها ” أسرار النجوم ” عبر إذاعة نجوم إف إم .

وتحدثت مها أبو عوف عن قصة زواجها السابق من الفنان وعازف الجيتار الراحل ” عمر خورشيد ” والذي كان صديقا لشقيقها الفنان الراحل ” عزت أبو عوف ” .

وقالت أن عزت أبو عوف رفض في البداية زواجهما نظرا لفارق السن الكبير بينهما .. ولكنها تمكنت من الحصول على موافقته بعد أن ذهب إليه خورشيد بنفسه .

وكشفت مها عن تفاصيل يوم وفاة عمر خورشيد والحادث المميت الذي تعرض له حيث قالت إنها كانت تنتظر عودته إلى المنزل بعد انتهاء موعد عمله إلا أنه تأخر مما جعلها تشعر بالقلق .

وقالت : ” كنت انتظر عمر أن يعود من المكان الذي كان يعزف فيه لنتعشى سويا لكنه تأخر جدا فشعرت بالقلق واتصلت بمكان عمله فقال لي أحد العاملين هناك إن سيارة عمر تعرضت لحادث أمام مطعم خريستو بمنطقة الهرم ” .

وأضافت : ” ذهبت مسرعة الى المستشفى لأعرف ما حدث له ووالدتي كذبت وقتها علي وقالت لي إنه تعرض لبعض الكسور لأني كنت حامل وقتها وخافوا علي من الصدمة والانهيار ” .

وأشارت إلى إنها بعد ذلك ابتعدت عن مجال الفن لمدة عامين ونصف قبل أن يجبرها شقيقها عزت على العودة إلى العمل وسافرت إلى تونس ليقدما حفلات الـ” فور إم ” .