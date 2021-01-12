أثارت الفنانة المصرية مها أحمد موجة من التساؤلات بسبب صورة نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وبدت فيها بإطلالة مختلفة حيث تبين أنها أصبحت أكثر نحافة من ذي قبل.

ولفت هذا اهتمام عدد كبير جداً من المتابعين الذين سألوها عن سبب نحافتها، واعتبر آخرون أن الملابس وطريقة التقاط الصورة يجعلانها تبدو وكأنها خسرت الوزن.

ومما جاء في التعليقات: “خسيتي أوي” و”خسينا خالص” و”أحلى رشاقة وأحلى مهى يا عسل” و”برافو عليكي خسيتي” و”مش معقولة خسيتي كده أزاي؟” و”هل أجريت عملية للمعدة؟”.

ويُشار إلى أن مها كانت قد لفتت الأنظار بظهورها في صورة نشرتها على الحساب نفسه برفقة شقيقها، وأشارت من خلال التعليق عليها إلى أن أخاها يستعد للخضوع لعملية جراحية حيث كتبت: “خالد أخويا هيعمل عملية بكرة. دعواتكم يقوم بالسلامة ويرجع لبيته ولعياله ولكل اللي بيحبوه بالسلامة”.

كما أثارت مها أحمد الاهتمام باستعادتها صورة التُقطت لها ولزوجها الفنان مجدي كامل في يوم زفافهما، وأرفقتها بالتعليق: “كل سنة وانت طيب يا غالي يا أخويا وصاحبي وصديقي وحبيبي. كل سنة وانت أطيب وأحن وأعظم زوج وأب، كل سنة وانت قدوة لكل محبينك، كل سنة وانت محترم وملتزم ومشرفنا طول الوقت، كل سنة وأنا وولادي فخورين بيك، كل سنة وانت في حياتنا وفي حياة جمهورك نجم النجوم ربنا يخليك لينا ولكل حبايبك”.