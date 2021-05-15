خرجت الفنانة المصرية مها أحمد في بث مباشر عبر حسابها على الفايسبوك، بعد حالة الجدل سببها منشور لها هاجمت فيه فنانين من زملائها في الوسط الفني وتبين أنها تقصد مواطنيها الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة.

وكشفت الفنانة مها أحمد تفاصيل الفترة التي ظلت فيها بالمنزل دون أن تعرض عليها أعمالا بعدما نجحت في إنقاص وزنها بشكل كبير لافتة إلى أنها كانت متواجدة بكثرة على الشاشة عندما كان جسمها ممتلئا.

وقالت مها أحمد “جت عليا فترة لما كنت بكبوظة كنت بشتغل كويس جدًا ومكنتش محتاجة لحد والناس كلها كانت بتقربلي عايزة تشتغل معايا، كنت البونبوناية بتاعتهم وبيحبوني ومرة واحدة لقيتني ركبي وظهري بيوجعوني وكنت داخلة على مشاكل كتير جدًا وعملت دايت وخسيت جدًا،وقعدت 3 سنين في البيت وبعدوا عني”، مضيفة ” الناس كانت بتتمنى تشتغل معايا لحد ما حد قالي انتي عملتي صدمة للناس لما خسيتي والمنتجين كانوا حاصرينك في دور معين لما كنتي تخينة”.

وأكدت مها أحمد أنها لجأت إلى ريجيم قاس حتى خسرت وزنها ولكن المنتجين ابتعدوا عنها.

سبب هجومها على أحمد السقا

وقالت مها أحمد إنها لجأت للفنان أحمد السقا رغم رفض زوجها مجدي كامل لهذه الخطوة مضيفة “لجأت لصديق ليا كان زميلي وزميل جوزي، وكان بيروح عند جوزي في بيته وأهل جوزي كانوا فاتحين ذراعيهم ليه والعكس مش عيب أني أتكلم معاه وأعيط وأقوله أني حزينة بسبب قعدتي في البيت. قولت لمجدي أنا هكلم زمايلنا اللي هما نجوم وقوليلهم أني عايزة اشتغل.قالي متعمليش كده عشان متقلليش من نفسك معملتش بكلام مجدي وكلمته وعيطتوابتديت ادخل في مرحلة اكتئاب لأني عايزة اشتغل بعد يومين لقيته بيكلمني يقولي في دور حلو اوي”.

وأشارت إلى أن السقا طلب منها أن تتحدث مع المخرج لأنها لم تتعاون معه من قبل ولكنها فوجئت به يعرض عليها دور آخر وهو دور كومبارس وحاولت الاتصال به لمعاتبته ولكنه لم يرد على اتصالاتها وحتى مدير أعماله تصرف معها بنفس الطريقة.

وأضافت “كان ممكن تقول لأصحابك شغلوا مها رحت طبعًا واستغربت جدًا عايزة أكلمه كنت قولي إنه دور كومبارس ومش هزعل منك. مكنش لازم أشحت كويس إنكم مترجمنها على إنها شحاته رغم أني كنت مترجماها على إنها سعي.

واختتمت مها أحمد أنها لم تندم على هذا المنشور بل راضية تماما لانها ارتاحت نفسيا ولانها تعالج حتى الآن من القهر والحسرة التي شعرت بهما من زميلها.

تتهم أمير كرارة بخذلانها

كما كشفت مها احمد كيف تعرضت للخذلان من قبل الفنان أمير كرارة قائلة إنها التقت بأمير كرارة أثناء عملهما في نفس القناة فكان كل منهما يقدم برنامجا ووصفت تعامله بالراقي قبل الشهرة.

وأضافت مها أحمد أنها التقت بكرارة في زفاف وطلبت منه أن يعملا سويا وفوجئت برده أن الدور ينادي صاحبه قائلة “أنا استغربت للرد كان ممكن يقولي ربنا يسهل أو حاجة، بناءً على اللي حصل جالي اكتئاب وعيطت كتير جدًا أنا تعبت وأخدت أدوية ومازلت باخد الأدوية لحد دلوقت شئ طبيعي لما ألاقي فيها حاجة بها رد اعتبار ليا هتكلم وأكتب على صفحتي وأنا كتبت بصراحة شديدة ولا بشمت في حد ولا عايزة ولو عايزة أشمت هشمت في نفسي أني أحسن من ناس كتير وقاعدة في البيت ربنا كارمني أن أعمالي بتتعرض على الشاشة ولسه في حكايات كتير مع زملاء كتير هحكيها”.