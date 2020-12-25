عبَر الفنان السعودي مهند الحمدي عن حبه لخطيبته فرح مراد عبر صورة جديدة لهما نشرها عبر حسابه على انستغرام.

وظهر مهند الحمدي في الصورة وهو يتأمل وجه خطيبته وعلق كاتبا: “اذا اراد الله قلبا لـ قلب قال له : كن فيكون حتى لو كانت المسافة ارضا وسماء “.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخرا صوراً قديمة لفرح مراد خطيبة الفنان السعودي مهند الحمدي ظهرت فيها مع أفراد من أسرتها، وسارع الجميع إلى المقارنة بين شكلها في الماضي والحاضر، ورأوا في معظمهم أنها كانت جميلة ولا تزال.

يذكر أن مهند كان قد نشر عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” الملحقة بحسابه الخاص على “إنستغرام” فيديو استعرض فيه الشقة التي سيقيم فيها مع عروسه بعد الزواج. كما عرض هدية قدّمتها له والدتها، وهي عبارة عن مصحف مزخرف بالذهب. وقبل هذا، أعلن مهند خطوبته من خلال صورة نشرتها فرح عبر الخاصية نفسها حيث علّق عليها بوضعه رمز خاتم الخطوبة.

ويُشار إلى أن هذا الارتباط أحدث ضجة كبيرة في أوساط متابعي مواقع التواصل الاجتماعي حيث تساءل الناشطون في البدء عن هوية الخطيبة قبل كشفها، كما انقمست الآراء بشأن جمالها.