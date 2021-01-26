ردّ الفنان السعودي مهند الحمدي على الناقدة الكويتية ليلى أحمد التي وجهت له سلسلة من الانتقادات معتبرة أنه لا يملك اي موهبة في التمثيل.

رد الحمدي جاء عبر سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”. مهند الحمدي: “خيري كله من رب العالمين وحده ومن ثم كل من سندني في الحياة والعنصر الاهم هي اعظم قناة في تاريخ الوطن العربي ام بي سي اللي بكل فخر اقولها وبالفم المليان ولي بيزعل من هالكلمة جعلك مارضيت وكل شي واضح مايحتاج دربيل والارقام تشهد والساحة موجودة للجميع. كما استعان مهند بصورة عن شرح من “غوغل” يصف طرق نقد العمل الفني للردّ على ليلى،

خيري كله من رب العالمين وحده ومن ثم كل من سندني في الحياة والعنصر الاهم هي اعظم قناة في تاريخ الوطن العربي ام بي سي اللي بكل فخر اقولها وبالفم المليان ولي بيزعل من هالكلمة جعلك مارضيت وكل شي واضح مايحتاج دربيل والارقام تشهد والساحة موجودة للجميع — مهند الحمدي (@MHH93) January 25, 2021

العنصرية في الـDNA تمشي عند بعض الناس ولكن هيهات ماشفتوا شي — مهند الحمدي (@MHH93) January 25, 2021

وفي تغريدة ثانية قال: ” العنصرية في الـDNA تمشي عند بعض الناس ولكن هيهات ماشفتوا شي”. وسأل مهند في ختام تغريداته على “تويتر”: “هل الانتقاد خلق لكي يطور ام يقمع ؟ ام هو مجرد فرض للذات الفارغه ؟ هل الانتقاد أساسه يعتمد على جنسية الفنان او من اين قادم “؟.

هل الانتقاد خلق لكي يطور ام يقمع ؟ ام هو مجرد فرض للذات الفارغه ؟ هل الانتقاد أساسه يعتمد على جنسية الفنان او من اين قادم ؟ — مهند الحمدي (@MHH93) January 25, 2021

ليلى أحمد وجهت سلسلة انتقادات لـ مهند الحمدي خلال حلقة من برنامج “عالسيف” وقالت: أنه لا يجيد التمثيل وبأن تعابير وجهه تكاد تكون واحدة، كما أكدت أنه كان يحتاج لتدريب كثير، حتى يعمل على أن يحسن من أدائه.

وتفاعل الجمهور مع التغريدات بين موافق ومعارض وقال بعضهم “انت اشتغلت على نفسك وتعبت وانجزت وهذي جهود تعبك والله مايضيع تعب والله يوفقك ومن نجاح لنجاح يارب ، ونجاحك اليوم هو مكافأة تستحقها عن كل أوقات التعب و العمل اللي مريت فيها ، ومافي شي بدون ثمن والنجاح ثمنه التعب والالتزام والعمل الشاق وانت اثبت هذا”, “الله يوفقك والله وبصراحه مو محببني ف المسلسلات الخليجيه الا انت”.

آخر مشاركة لـ مهند في عمل درامي كانت بـ”دفعة بيروت” من كتابة هبة مشاري حمادة واخراج علي العلي وانتاج “ايغل فيلمز”, كما يشارك مهند كعضو في لجنة برنامج “انت مين The Masked Singer” الى جانب كل من سيرين عبد النور وحسن الرداد وقصي خولي.