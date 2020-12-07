أعلن الفنان السعودي مهند الحمدي خطوبته بشكل رسمي على حبيبته التي ارتبط بها مؤخرا، حيث نشر صورة برفقتها وهو يقبل يدها عبر حسابه على إنستغرام دون الكشف عن ملامحها، واكتفى بكتابة: “الحمد لله”.

وتأكدت كل التكهنات التي تفاعل معها الجمهور حول هوية حبيبة مهند الحمدي، وتم حسم الأمر والتأكيد على أنها مدونة الموضة الفاشينيستا فرح مراد، التي أعادت نشر الصورة نفسها عبر حسابها بإنستغرام، وكتبت أيضا “الحمد لله”، فرد عليها مهند بتعليق يحتوي على صورة قلب وبجانبه خاتم.

وانهالت الرسائل المباركة للفنان السعودي والتعليقات لتهنئته، فكتب له الإعلامي والممثل الإماراتي نور الدين اليوسف: “ألف مبروك”، بينما كتبت الإعلامية والممثلة اللبنانية رينه فرح: “مبروك”، وكتبت المذيعة في قناة “إم بي سي” هند بومشمر: “ألف مبروك أتمنى لك حياة سعيدة”، في حين قالت دانا أبولبن، المذيعة في برنامج صباح الخير يا عرب: “ألف مبروك مهند أتمنى لك كل الأفضل”.

ورد مهند الحمدي على رسائل التهنئة، عبر مقطع فيديو قصير نشره عبر خاصية الستوريز على انستغرام قال فيه: “مشكورين والحمدلله يا رب ما صار الا الصحيح واللي احنا نبغيه صار ولله الحمد”.